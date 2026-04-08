Джейхун Байрамов и Ермек Кошербаев обсудили развитие Среднего коридора

Политика Материалы 8 апреля 2026 12:49 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев обсудили развитие Среднего коридора

Как сообщили Trend в Министерстве иностранных дел Азербайджана, обсуждение состоялось в ходе встречи тет-а-тет между министрами..

Отмечается, что во время встречи были обсуждены ключевые направления азербайджано-казахстанского стратегического партнерства, подчеркнута важность диалога на высоком уровне, расширения торгово-экономического сотрудничества и укрепления взаимодействия в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута - Среднего коридора.

Также состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам безопасности, отмечена важность совместных усилий по продвижению мира, стабильности и устойчивого развития в регионе.
Была вновь подтверждена приверженность дальнейшему углублению двусторонних связей, а также укреплению сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.

