Китай на WUF13: Мегапроект на $140 млрд и конец эпохи спекуляций

БАКУ /Trend/ - В преддверии 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку китайский мегапроект Сюнъань выходит на глобальную сцену как готовый ответ на тему форума - безопасное и устойчивое жилье для мира.

Новый район Сюнъань, инициированный в 2017 году по указу Си Цзиньпина, - это государственный мегапроект национального значения, сравнимый по статусу с Шэньчжэнем и Пудуном. Расположенный примерно в 100 км к юго-западу от Пекина в провинции Хэбэй, он задуман как “город будущего”. Он строится на основе 4 признаков: инновационный, "зеленый", умный и низкоуглеродный. Главная заявленная задача - стимулировать развитие региона Пекин–Тяньцзинь–Хэбэй и показать новую модель урбанизации.

К апрелю 2026 года в Сюнъане освоено около 215 км², построено более 5300 зданий и накоплено свыше 1 триллиона юаней инвестиций (примерно 140 миллиардов долларов). Параллельно формируется технологический кластер. В районе уже работают более 200 high-tech компаний, включая проекты в сфере ИИ, спутникового интернета и аэрокосмических данных. К 2035 году планируется 5+ миллионов жителей, к 2050-му - современный город мирового уровня. Среднегодовой рост ВВП района в 2021–2025 годах уже составил 17,1%.

Если предыдущие глобальные проекты Китая, такие как Шэньчжэнь и Пудун, были символами рыночного взрыва и экспортного драйва, то Сюнъань - это совершенно другая форма урбанизации. Его задача - забрать у перенаселенного Пекина все нагромождающие его элементы: штаб-квартиры корпораций, университеты и больницы. На данный момент из столицы уже переведено более 4000 компаний и филиалов центральных госпредприятий.

Финансирование почти полностью государственное, главным локомотивом которого выступают бюджеты, кредиты China Development Bank и центральные госкомпании (SOE). China Xiong’an Group числится главным оператором проекта. В район уже переехали China Satellite Network Group, Sinochem, China Huaneng и еще минимум восемь штаб-квартир. Частный сектор пока допускают только в high-tech сферу.

Присутствие иностранных корпораций пока почти не наблюдается, но в феврале 2026 года зона высоких технологий получила национальный статус специально для привлечения зарубежных инвестиций в ИИ, биотехнологии и “зеленые” технологии. Официально район открыт для зарубежных компаний, и бизнес-ассоциации уже проявляют интерес.

На этом фоне Всемирный форум городов (WUF13) в Баку становится для Китая важной площадкой. С учетом участия 13–15 тысяч делегатов из более чем 166 стран, Пекин получает возможность представить Сюнъань как альтернативную модель урбанизации.

Форум предоставляет Китаю комплексный набор инструментов. Он позволяет продвигать китайскую модель "города будущего" в глобальном контексте доступного и безопасного жилья, укреплять свою "мягкую силу" через демонстрацию успешного управления урбанизацией, а также участвовать в практическом обмене опытом и поиске решений для устойчивого развития. Кроме того, это возможность установить связи с иностранными партнерами, которых пока нет в Сюнъане.

WUF13 может стать для Сюнъаня внешним ускорителем. Он выступит не как источник классического капитала, а как канал для легитимации проекта, генерации идей и формирования будущих связей, что позволит Китаю превратить этот внутренний эксперимент в международный ориентир новой урбанистики.