Ожидается позитивный прогресс в переговорах между США и Ираном

США Материалы 8 апреля 2026 02:41 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Вскоре в переговорах между США и Ираном может быть достигнут позитивный прогресс, сообщают американские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, в ближайшее время ожидаются хорошие новости с обеих сторон переговоров.

Сообщается, что главнокомандующий Вооруженными силами Пакистана, фельдмаршал Асим Мунир принимает непосредственное участие в обсуждениях.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью в безопасности вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Иран полностью сохраняет контроль над Ормузским проливом, разрешая проход через него только тем судам, которые считает необходимым.

