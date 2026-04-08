Чистые внешние финансовые активы Азербайджана увеличились в 2025 году

БАКУ/ Trend/ - По итогам 2025 года чистые внешние финансовые активы Азербайджана увеличились на 5,4 миллиарда долларов США.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).
"Данный показатель сформировался за счет направленных за рубеж прямых инвестиций (0,9 миллиарда долларов), портфельных инвестиций (1,9 миллиарда долларов) и прочих инвестиций (2,6 миллиарда долларов).
В отчетном периоде чистые внешние финансовые обязательства страны увеличились на 398,9 миллиона долларов, что сформировалось за счет прямых инвестиций из-за рубежа (-76,2 миллиона долларов), нефтяного бонуса (450,4 миллиона долларов), портфельных инвестиций (-28,1 миллиона долларов) и прочих инвестиций (52,8 миллиона долларов).
В целом динамика движения капитала и финансов за 2025 год по сравнению с показателями 2024 года частично улучшилась", - отметили в банке.