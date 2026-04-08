США отложили удары по иранской гражданской инфраструктуре - Трамп

БАКУ /Trend/ - США отложили возможные удары по иранской гражданской инфраструктуре на две недели.

Как передает Trend, об этом президент США Дональд Трапм написал в соцсети X.

"На основании бесед с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, в ходе которых они просили меня сдержать разрушительные действия против Ирана, и при условии согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я соглашаюсь приостановить бомбардировки и нападения на Иран на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня! Причина в том, что мы уже достигли и превзошли все военные цели и очень близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке. Мы получили от Ирана предложение из 10 пунктов и считаем его рабочей основой для ведения переговоров", написал он.

Он отметил, что практически все прежние разногласия между США и Ираном урегулированы, однако двухнедельный срок позволит окончательно завершить и оформить соглашение.

"От имени Соединённых Штатов Америки, в качестве президента, а также представляя страны Ближнего Востока, для меня является честью, что эта давняя проблема близка к разрешению", - добавил Трамп.