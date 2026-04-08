ГНС Азербайджана обсудила с AmCham вопросы трансфертного ценообразования и НДС для нерезидентов

БАКУ/Trend/ - Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана обсудила с Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) вопросы трансфертного ценообразования и НДС для нерезидентов

Обсуждения состоялись в ходе встречи между представителями Главного управления международного налогообложения и налогового мониторинга ГНС и членами Налогово-таможенного комитета AmCham, сообщает Trend со ссылкой на ГНС.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы применения трансфертного ценообразования и регистрации нерезидентов в целях НДС. Была подчеркнута важность правильного формирования политики трансфертного ценообразования и ее надлежащего документального оформления", - говорится в информации.

Отмечается, что профессиональный и системный подход в данной сфере оказывает положительное влияние на создание более благоприятного инвестиционного климата, развитие конкурентной среды на здоровой основе, а также укрепление правовой и фискальной устойчивости субъектов бизнеса.

"Во время встречи представители ГНС подробно разъяснили возможности, предоставляемые законодательством в рамках механизма предварительного согласования трансфертных цен (Advance Pricing Agreement, APA), порядок подачи заявлений и процедуры применения, подчеркнув значимость данного инструмента для эффективного управления налоговыми рисками.

В ходе обсуждений также была представлена информация о последних изменениях в законодательстве, касающихся регистрации нерезидентов, оказывающих цифровые услуги, в целях НДС. До сведения участников были доведены суть этих изменений, механизм их применения и возможные практические последствия для налогоплательщиков-нерезидентов", - передает ГНС.

Согласно информации, мероприятие прошло в интерактивном формате: были даны ответы на вопросы представителей AmCham, а также предоставлены подробные разъяснения по практическим вопросам.