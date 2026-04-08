БАКУ /Trend/ - Обсуждено расширение сотрудничества в энергетике и инвестициях между Азербайджаном и Сербией.

Как сообщает Trend, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в X.

"Вместе с Ровшаном Наджафом, президентом SOCAR, была проведена встреча с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Республики Сербия Дубравкой Джедович. В ходе встречи мы подчеркнули стратегический характер партнёрства между нашими странами и позитивную динамику в развитии экономических отношений. Мы также обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах энергетики, зелёных технологий, инфраструктуры, промышленности и инвестиций, включая работу, проводимую в рамках сотрудничества с SOCAR, а также потенциальные совместные проекты", - говорится в публикации.

Отметим, что согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе 2026 года Азербайджан поставил в Сербию 34,7 миллиона кубометров природного газа на сумму 13,2 миллиона долларов США. По сравнению с январём 2025 года экспорт в денежном выражении снизился на 3,5 миллиона долларов (20,8%), а по объёму – на 73 тысячи кубометров (0,2%).