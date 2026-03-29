Назван объем импорта Ираном электроэнергии из Азербайджана

БАКУ /Trend/ – В январе 2026 года Азербайджан экспортировал в Исламскую Республику Иран 2,885 миллиона кВт·ч электроэнергии, что принесло доход в размере 82 тысячи долларов США, сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

По сравнению с январём 2025 года экспорт в Иран снизился на 65 тысяч кВт·ч (2,2%) в объёме и на 2 тысячи долларов США (2,4%) в денежном выражении.

Всего в январе 2026 года Азербайджан экспортировал электроэнергию в две страны – Россию и Иран – на сумму 640 тысяч долларов США и объёмом 13,3 миллиона кВт·ч. По сравнению с январём 2025 года это на 7,1 миллиона долларов США (в 12,1 раза) и на 127,6 миллиона кВт·ч (в 10,6 раза) меньше. Сокращение объёма связано с отсутствием экспорта в Грузию в отчетном месяце. В январе 2025 года в Грузию было экспортировано 128,7 миллиона кВт·ч на сумму 7,3 миллиона долларов США.

В то же время в январе 2026 года Азербайджан импортировал электроэнергию из России и Грузии в объёме 7,8 миллиона кВт·ч на сумму 309 тысяч долларов США. По сравнению с январём 2025 года импорт вырос на 19 тысяч долларов США (6,5%) в стоимости, но снизился на 2,9 миллиона кВт·ч (27,1%) по объёму.