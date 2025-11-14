Азербайджан укрепляет партнерство с МАГАТЭ

БАКУ /Trend/ - Состоялся обмен мнениями по укреплению партнерских связей между Азербайджаном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики, состоялась встреча заместителя министра энергетики Эльнура Солтанова с представителем Международного агентства по атомной энергии Джонатаном Хербахом. На встрече также присутствовали представители Государственного агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности при министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В ходе обсуждений было отмечено, что приоритет "Чистая окружающая среда и страна зеленого роста" принят в качестве одного из пяти национальных приоритетов социально-экономического развития страны на предстоящее десятилетие. В этом контексте предусматривается уделение особого внимания применению экологически чистых технологий и поощрению использования чистых источников энергии. Подчеркнуто, что в настоящее время в Азербайджане предпринимаются важные шаги в направлении использования возобновляемой энергии и диверсификации энергоснабжения.

Была отмечена важность Меморандума о взаимопонимании в области сотрудничества по энергетическому планированию, подписанного между министерством энергетики и МАГАТЭ в Баку в период COP29. В этом контексте были рассмотрены текущее состояние сотрудничества с Агентством, перспективные направления, а также вопросы развития нормативно-правовой базы.

Стороны обменялись мнениями относительно планов Азербайджана в сфере "чистой энергии" и укрепления партнерских связей с МАГАТЭ, а также договорились продолжить консультации.

