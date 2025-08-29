Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской нефти Azeri Light в итальянском порту Августа по базису CIF снизилась снизилась на 0,3 доллара США или на 0,43% по сравнению с предыдущим показателем, составив 69,31 доллара за баррель.

Об этом в пятницу Trend сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB подешевела на 0,29 доллара, или на 0,42%, до 67,81 доллара.

Стоимость сырой нефти марки URALS выросла на 0,31 доллара, или на 0,55% по сравнению с предыдущим показателем, составив 56,22 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 0,18 доллара, или на 0,27%, составив 67,45 доллара.

Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год рассчитана по 70 долларов США.

