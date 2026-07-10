БАКУ/ Trend/ - Определены победители первого тиража стимулирующей лотереи «Депозит» Халг Банка.

10 июля в Головном офисе Банка, расположенном по адресу: г. Баку, пр. Иншаатчылар 22L, в присутствии членов тиражной комиссии состоялся первый тираж лотереи. Победители были определены методом случайного отбора с использованием специального программного обеспечения.

Ознакомиться со списком победителей можно по ссылке: https://www.xalqbank.az/ru/castnim-licam/bank-ru/novosti/spisok-pobeditelei-ru?include=menu.