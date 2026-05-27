Назван объем экспорта сельхозпродукции из иранской провинции Хормозган за год

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (21 марта 2025 года – 20 марта 2026 года) из провинции Хормозган, расположенной на юге Ирана, было экспортировано около 1,8 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга заявила представительница Управления сельского хозяйства провинции Хормозган Эльхам Асаспур.

По ее словам, экспорт сельскохозяйственной продукции в указанном объеме свидетельствует о том внимании, которое уделяется сельскому хозяйству и экспорту продукции в провинции Хормозган.

Асаспур добавила, что в прошлом году через провинцию Хормозган в страну также было импортировано 2,6 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции.

Представительница управления отметила, что только во время войны (с 28 февраля по 7 апреля 2026 года) из провинции Хормозган было экспортировано 59,4 тысячи тонн сельскохозяйственной продукции, импортировано в страну 2 миллиона тонн продукции, а также 161 тысяча тонн сельскохозяйственной продукции была провезена транзитом.

Отметим, что в иранской провинции Хормозган насчитывается более 160 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий и садов. В этой провинции в среднем за год выращивается более 3,8 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, а также производится 75 тысяч тонн животноводческой продукции.