В уязвимых к климатическим изменениям регионах Азербайджана будет создана система раннего оповещения

БАКУ/ Trend/ - В регионах Азербайджана, уязвимых к климатическим изменениям, будет создана система раннего оповещения.

Как сообщает Trend, данный вопрос нашел отражение в "Государственной программе по развитию сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы".

Основным исполнительным органом в связи с этим определено Министерство сельского хозяйства, а другими исполнителями — Министерство экологии и природных ресурсов и Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

Согласно документу, в 2027–2030 годах система раннего оповещения будет внедрена в 3 приоритетных регионах.