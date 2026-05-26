В Ханкенди пройдет Фестиваль кофе и чая (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 29 по 30 мая в городе Ханкенди пройдет Фестиваль кофе и чая. В связи с двухдневным фестивалем, который состоится на городской площади Победы, уже начались приготовления, устанавливаются киоски.

Как сообщает Trend в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в рамках фестиваля также пройдет выставка аксессуаров и оборудования компаний, занимающихся производством, а также импортом кофе и чая. Известные деятели искусств и танцевальные коллективы украсят фестиваль своими выступлениями.

Отметим, что главная цель фестиваля — создание качественных возможностей для развития чайной и кофейной индустрии, перспективного сотрудничества и обмена опытом.