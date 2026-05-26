Махмуд Аббас направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

26 мая 2026 23:47 (UTC +04:00)
Фото: Махмуд Аббас/Facebook
Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - Президент Государства Палестина, председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Имею честь передать Вам самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а братскому народу Азербайджана и Вашему правительству – дальнейшего прогресса и процветания.

Вновь выражаю свое искреннее стремление к дальнейшему развитию и укреплению наших ценных двусторонних отношений и заявляю, что высоко ценю позицию Азербайджана по палестинскому вопросу.

Также поздравляю Вас и Ваш народ по случаю священного Гурбан байрамы и прошу Вас принять мои самые добрые пожелания".

