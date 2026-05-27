От молитвы до семейного застолья: как в Азербайджане отмечают Гурбан байрамы

БАКУ/Trend Life/ - ​​ В Азербайджане, как и во всем мусульманском мире, 27 июня отмечается один из самых благословенных и значимых праздников - Гурбан байрамы (Ид аль-Адха). Он приходится на 10–13 числа месяца Зуль-хиджжа по исламскому календарю и совпадает с завершением паломничества (хаджа) в священную Мекку.

Согласно фетве Совета гази Управления мусульман Кавказа (УМК), Гурбан байрамы считается одним из самых почитаемых дней исламского мира и азербайджанского народа. Этот праздник символизирует милосердие, верность, духовную чистоту и лучшие человеческие качества. В мечетях по всей стране совершается коллективный праздничный намаз. В соответствии с шариатом, обряд жертвоприношения может продолжаться в течение трех дней.

Представляем читателям Trend Life материал об особенностях праздника Гурбан, его традициях, ритуалах и правилах жертвоприношения.

Как начинается праздник

Этот священный день, связанный с именем пророка Ибрагима, почитаемого в различных религиях, несет глубокий смысл - идею преданности Богу, духовного единства и человеческой солидарности.

Празднование начинается с раннего утра. Едва рассветает, мусульмане направляются в мечети на праздничную молитву. Перед этим принято совершить полное омовение, надеть чистую, нарядную одежду и воспользоваться благовониями.

После намаза имам читает проповедь, прославляя Аллаха и пророка Мухаммеда (С), разъясняет значение праздника, рассказывает о подвиге пророка Ибрагима, о смысле хаджа и жертвоприношения. Затем верующие, как правило, совершают ритуальные действия: раздают мясо нуждающимся, посещают кладбища, молясь за усопших, а также навещают святые места.

Праздник длится три дня, и в это время люди просят прощения у родных и близких, укрепляют семейные и дружеские связи, вспоминают предков и обращаются к Всевышнему с молитвами о мире и благополучии. Для мусульман Гурбан байрамы - это не только торжество, но и духовное очищение, возможность приблизиться к Богу.

Какое животное можно приносить в жертву

В жертву допускаются только определенные виды животных: верблюды, коровы (быки), буйволы, овцы и козы. При этом строго соблюдаются возрастные требования: овца и коза должны быть не младше одного года, корова и буйвол - не менее двух лет, верблюд - не менее пяти лет.

Жертвенное животное должно быть здоровым, крепким и без серьезных изъянов. Одна овца или коза приносится в жертву от одного человека, тогда как корова, бык или верблюд могут быть жертвой от семи человек.

Обряд допускается совершать в любой из праздничных дней, однако мясо жертвенного животного не следует оставлять на последующие дни после праздника.

Ритуал жертвоприношения

По традиции, животное, предназначенное для жертвоприношения, нередко украшают - ленточками, ожерельями, колокольчиками, иногда используют краску.

Перед обрядом над животным читается специальная молитва, в которой упоминается история пророка Ибрагима. После этого владелец животного или доверенное лицо совершает жертвоприношение. Если присутствует священнослужитель, он произносит молитвенную формулу: "Бисмиллах, Аллах Акбар" – "Во имя Аллаха, Аллах велик".

Прежде чем зарезать животное, его обязательно валят на землю головой в сторону Мекки, а в рот часто кладут набат или сахар, который потом вынимают, так как он становится благословенным. Считается, что с началом обряда человек получает духовное очищение и прощение прежних ошибок, если он искренен в своем намерении.

Как распределяется жертвенное мясо

Согласно исламской традиции, мусульманин не должен проявлять скупость. Напротив, важнейшая цель обряда - помощь нуждающимся. В Коране сказано, что мясо жертвенного животного следует использовать для угощения и поддержки бедных.

Обычно мясо делят на три части: одна часть передается нуждающимся, вторая используется для угощения родственников, друзей и соседей, третья остается семье.

Из этого мяса готовят праздничные блюда и угощения, которые затем разделяются с близкими и малоимущими.

Праздничный стол

Праздничная трапеза в Гурбан байрамы всегда особенно богата. Главный акцент делается на мясные блюда. В зависимости от региона и традиций готовят плов, супы, соютму и другие национальные блюда.

В первый день часто подают блюда из печени и сердца. На второй день готовят супы из бараньей головы и ножек, а также мясные блюда с овощами, бобовыми и рисом. В последующие дни используют кости и ребра для наваристых супов и жареных блюд.

Особое внимание уделяется детям, которых угощают сладостями и лакомствами. Атмосфера праздника наполнена теплом, щедростью и гостеприимством.

Значение жертвоприношения

Согласно преданиям, на жертвенном животном верующий символически сможет перейти через мост Сират - тонкий, как волос, и острый, как лезвие меча, который, по верованиям, проходит над адом.

В Коране про Гурбан байрамы говорится следующее:

''Молитесь и делайте жертвоприношение ради Создателя вашего, чтобы Он был доволен вами''. В другом священном аяте говорится: ''Для Аллаха важны не кровь, не мясо жертвоприношения, важна ваша Богобоязненность'', т.е. жертвоприношение богобоязненного Всевышний примет.

Таким образом, смысл Гурбан байрамы заключается не в самом жертвоприношении, а в духовной чистоте, сострадании и помощи нуждающимся. Это праздник милосердия, укрепления братства и добрых отношений между людьми.

Про значимость праздника Гурбан пророк Мухаммед (С) говорил:

''В день Гурбана лучшим вашим деянием является жертвоприношение... Каплю крови жертвоприношения Аллах возвеличивает прежде, чем она упадет на землю... Тому, кто совершит Гурбан - Аллах воздаст милость, равную количеству волос на жертве''.

С праздником, дорогие мусульмане!

