Проходит очередное заседание Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Проходит очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Trend, в повестку заседания включены следующие вопросы:

1. Информация об итогах деятельности за 2025 год органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства;

2. О назначении судей Верховного суда Азербайджанской Республики;

3. О назначении и освобождении от должности судей Бакинского апелляционного суда;

4. Об освобождении Н.Т.Алиева от должности судьи Гянджинского апелляционного суда;

5. О назначении Б.М.Мамедова судьей Сумгайытского апелляционного суда;

6. О назначении судей Шекинского апелляционного суда;

7. О назначении судей Ширванского апелляционного суда;

8. Законопроект Азербайджанской Республики «О финансовой аренде» (третье чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс о конкуренции Азербайджанской Республики, в законы Азербайджанской Республики «О несостоятельности и банкротстве», «О зерне», «О международном частном праве», «О табаке и табачных изделиях», «О государственной пошлине», «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», «О банках», «О государственном реестре недвижимого имущества», «О чаеводстве», «О семейно-крестьянском хозяйстве», «О коневодстве», «О небанковских кредитных организациях», «О хлопководстве», «Об обязательном страховании», «О лицензиях и разрешениях», «О сельскохозяйственной кооперации», «О науке», «О кредитных бюро», «О безналичных расчетах», «Об обременении движимого имущества», «О развитии микро-, малого и среднего предпринимательства» и «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма» (третье чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О прохождении военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе» (третье чтение).

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об обращении граждан» (третье чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дипломатической службе» (второе чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (первое чтение).