Иран призывает все страны к дружбе — Хаменеи

БАКУ/ Trend/ - Иран призывает все страны и мусульманские государства к дружбе и добрососедству, чтобы посредством сотрудничества они могли совместно двигаться по пути развития и решать существующие проблемы.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Моджтаба Хаменеи в своем послании паломникам, совершающим хадж.

По его словам, государства и народы региона обладают огромным потенциалом и общими интересами. Этот потенциал и общие интересы сформируют новый порядок в будущем региона и мира.

"Военные базы США в регионе больше не являются безопасным местом и все дальше отдаляются от своего прежнего положения", — отметил он.