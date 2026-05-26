Президент Швейцарии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

26 мая 2026 20:28 (UTC +04:00)
Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - Президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Федерального Совета Швейцарии и швейцарского народа передаю Вам и Вашему народу свои искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики. Также выражаю свои наилучшие пожелания счастливого и успешного будущего для Вашей страны и Вашего народа.

Между Азербайджаном и Швейцарией существуют прочные двусторонние связи. Уверен, что с учетом позитивных перемен на Южном Кавказе эти наши связи будут конструктивно развиваться и в предстоящие годы.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".

