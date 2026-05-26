В Азербайджане будет внедрена модель микрострахования

БАКУ /Trend/ - До 2030 года в Азербайджане планируется начать внедрение модели микрострахования.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в «Государственной программе по расширению финансовой инклюзивности на 2027–2030 годы», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно Государственной программе, будут осуществлены создание и развитие рынка микрострахования, оценка потенциала развития рынка микрострахования и определение стимулирующих мер. Также будет реализован процесс определения требований по регулированию и лицензированию.

К процессу реализации проекта также планируется привлечь Ассоциацию страховщиков Азербайджана.

В Государственной программе в качестве основного исполнителя по данным мерам указан Центральный банк Азербайджана.