Сбит БПЛА, принадлежащий США - КСИР

БАКУ /Trend/ - Один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9, принадлежащий армии США, был сбит после того, как вошел в воздушное пространство Ирана.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Согласно данным, по летательным аппаратам армии США был открыт огонь в связи с нарушением ими границ Ирана. В результате БПЛА RQ-4 и истребитель F-35 покинули воздушное пространство страны.

«КСИР предупреждает о недопустимости любого нарушения режима прекращения огня со стороны армии США и оставляет за собой законное право на ответные действия», — подчеркивается в сообщении.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали воздушные военные операции против Ирана, а Иран, в свою очередь, с того же дня начал наносить ракетные удары и атаки БПЛА по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. 11 апреля переговоры между США и Ираном, проходившие в Исламабаде, не привели к достижению договоренностей.