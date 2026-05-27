Азербайджан и Камбоджа обсудили расширение сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в ходе своего рабочего визита в Нью-Йорк с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Праком Сокхонном, сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, подчеркнув важность политических консультаций и обменов на высоком уровне.

Министры также обсудили возможности расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в сферах торговли, сельского хозяйства, туризма, гуманитарных вопросов и образования, а также укрепления существующей правовой базы и продвижения инвестиционных возможностей.

Была подчеркнута важность продолжения взаимовыгодного сотрудничества и солидарности в рамках многосторонних площадок, включая Организацию Объединённых Наций, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Движение неприсоединения и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии.

Джейхун Байрамов также проинформировал своего коллегу о масштабных восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобождённых территориях Азербайджана, а также о мерах по противодействию минной угрозе.