Азербайджан и Португалия обсудили перспективы двустороннего сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Нью-Йорк встретился с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом.

Как сообщили Trend в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Португалией, включая политический диалог, экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Стороны подчеркнули, что политические контакты и взаимные визиты между двумя странами имеют важное значение для развития сотрудничества. В этом контексте были рассмотрены возможности расширения взаимодействия в сферах экономики, торговли, инвестиций, зеленой энергетики и других областях.

Министры с удовлетворением отметили взаимные решения о повышении уровня дипломатического представительства до уровня посольств.

Одновременно были затронуты вопросы сотрудничества в рамках многосторонних платформ, подчеркнута важность взаимодействия в рамках международных организаций и поддержки кандидатур в выборные органы.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по ситуации на Ближнем Востоке.