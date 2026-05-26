Трем деятелям науки и культуры присуждена Государственная премия - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане трем деятелям науки и культуры присуждена Государственная премия.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, Государственные премии Азербайджана в области науки и культуры за 2026 год присуждены следующим лицам:

В области науки:

Асафу Гаджи оглу Гаджиеву — за книгу «Многомерный регрессионный анализ и искусственный интеллект»

Тариху Мейрут оглу Достиеву — за фундаментальные научные результаты, полученные на основе археологических раскопок в средневековых городищах Гянджи и Шамкира

В области культуры:

Эльдару Хидаят оглу Микаилзаде — за серии «Азербайджанский ковер — танец узлов», «Хамсе» и триптих «Небесные религии».