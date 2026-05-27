Названа стоимость работ по электроснабжению опреснительного завода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения внешнего электроснабжения завода по опреснению воды Каспийского моря будут проведены работы по строительству линии электропередачи напряжением 110 кВ и электромонтажу.

Как сообщает Trend, Открытое акционерное общество "Азерэнержи" уже приступило к подготовительным работам в этом направлении.

Согласно информации, в настоящее время ведется процесс подбора компании, которая будет реализовывать проект.

Общая стоимость работ, которые будут выполнены в рамках проекта, оценивается в 22,115 миллиона манатов.