  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Названа стоимость работ по электроснабжению опреснительного завода в Азербайджане

Экономика Материалы 27 мая 2026 06:24 (UTC +04:00)
Названа стоимость работ по электроснабжению опреснительного завода в Азербайджане
Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Для обеспечения внешнего электроснабжения завода по опреснению воды Каспийского моря будут проведены работы по строительству линии электропередачи напряжением 110 кВ и электромонтажу.

Как сообщает Trend, Открытое акционерное общество "Азерэнержи" уже приступило к подготовительным работам в этом направлении.

Согласно информации, в настоящее время ведется процесс подбора компании, которая будет реализовывать проект.

Общая стоимость работ, которые будут выполнены в рамках проекта, оценивается в 22,115 миллиона манатов.

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости