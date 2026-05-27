Джейхун Байрамов обсудил со своим бахрейнским коллегой сотрудничество в рамках ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Нью-Йорк встретился с министром иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифом бин Рашидом Аль-Заяни.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Бахрейном, вопросы политического диалога, экономико-торгового сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Министры подчеркнули важность расширения сотрудничества в ряде ключевых сфер, а также скоординированной деятельности в рамках международных организаций и платформ, включая ООН, Движение неприсоединения и СВМДА.

С удовлетворением было отмечено начало деятельности посольства Азербайджана в Бахрейне.

Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, а также по текущей ситуации на Ближнем Востоке. Была подчеркнута важность дипломатических усилий и диалога с целью обеспечения стабильности и безопасности в регионе и предотвращения дальнейшей эскалации напряжённости.

В ходе встречи также были рассмотрены другие вопросы регионального и международного значения, представляющие взаимный интерес.