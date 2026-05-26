Впервые в истории Баку: знаменитый кинотеатр превратился в ночной клуб ужасов (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - ​​ 22 мая филиал Park Cinema Flame Towers на одну ночь полностью изменил привычный формат и превратился в атмосферное пространство в стиле horror-night club. Один из самых известных кинотеатров столицы закрыл двери для обычных кинопоказов, чтобы погрузить гостей в мир мрачной эстетики, музыки и полного иммерсивного шоу, сообщает Trend Life.

Проект “Horror Night Party” стал по-настоящему уникальным событием для ночной жизни Баку. Впервые в городе пространство кинотеатра было переосмыслено как масштабная клубная площадка с элементами хоррора, театральных перформансов и визуальных спецэффектов.

С первых минут гости оказывались в атмосфере настоящего психологического триллера: затемнённые коридоры, тревожный свет, тематические декорации, неожиданные персонажи и интерактивные постановки создавали ощущение полного погружения в происходящее. Организаторы продумали концепцию до мельчайших деталей - от музыкального сопровождения до визуального оформления пространства.

Особую энергетику вечеру придала музыкальная программа. За пультом выступил один из самых известных представителей бакинской клубной сцены DJ Nasirov, чьи сеты давно считаются символом качественной электронной музыки в столице. Специальной гостьей вечера стала всемирно известная DJ Lia Lisse, подарившая публике мощный музыкальный драйв и атмосферу масштабного европейского рейва.

Танцпол буквально не пустовал до конца ночи - зрители активно участвовали в интерактивных шоу, фотографировались в тематических horror-зонах и наслаждались необычным сочетанием кинематографической эстетики и клубной культуры.

“Horror Night Party” вызвал большой интерес у публики и уже получил статус одного из самых нестандартных и обсуждаемых развлекательных проектов сезона. Необычная концепция доказала, что Баку продолжает удивлять смелыми форматами мероприятий и всё увереннее расширяет границы городской nightlife-культуры.

