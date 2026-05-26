Милли Меджлис принял ежегодный отчет Государственного комитета

БАКУ/ Trend/ - Милли Меджлис принял Отчет Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2025 год.

Как сообщает Trend, данный вопрос был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента. Было отмечено, что в представленный ежегодный отчет, в отличие от отчета за 2024 год, включены новые данные по следующим вопросам:

предметы, преподаваемые в высших учебных заведениях Азербайджана по гендерной тематике;

распределение по регионам зарегистрированных браков между лицами, считающимися родственниками;

мониторинги, проведенные в медиа в течение 2025 года по предотвращению распространения информации, пропагандирующей и поощряющей дискриминацию по признаку пола, а также дискредитирующей институт семьи;

гражданские дела в судах, связанные с семейными спорами;

судебные дела, в решениях по которым в течение 2025 года содержались ссылки на законы «О гарантиях гендерного (мужчин и женщин) равенства» и «О предотвращении бытового насилия»;

родители, уклоняющиеся от уплаты алиментов, и меры наказания;

случаи материнской и детской смертности в 2025 году;

касательно использования методов контрацепции (предохранения от беременности);

данные ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Милли Меджлис, заслушав Отчет Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2025 год, принял его к сведению.