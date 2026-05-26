Известная азербайджанская компания «SR Construction» сменила название на «SR Development»

Компания «SR Construction», завоевавшая репутацию благодаря реализации проектов в современном архитектурном стиле, вносящих значительный вклад в городское развитие, отныне будет осуществлять свою деятельность под новым наименованием - «SR Development».

Данное преобразование представляет собой не рядовую смену вывески, а более точное отражение бизнес-модели, которую «SR Construction» выстраивала на протяжении длительного периода.

Под брендом «SR Development» компания рассматривает проекты не исключительно с позиции строительного процесса. Все этапы управляются в рамках единой интегрированной системы, начиная от разработки концепции и проектирования, заканчивая возведением объекта, реализацией, обслуживанием и управлением. Именно такой комплексный подход определяет «SR Construction» скорее как девелоперскую организацию, а не традиционную строительную фирму.

Помимо этого, компания выполняла функции инвестора и заказчика в рамках проекта «Roseville Premium Residence». На протяжении всего периода работы «SR Development» определила создание современных и функциональных пространств через жилые и коммерческие проекты как один из ключевых приоритетов своей деятельности. Одним из наиболее показательных примеров данного подхода служит проект «Central Towers», расположенный в непосредственной близости от Центрального парка и выделяющийся концепцией жилья премиального класса.

Кроме того, проекты «Ahmadli Park» и «Teras Park» также демонстрируют принципы высокого качества, архитектурного мастерства и устойчивого доверия, которыми руководствуется «SR Development». Для «SR Development» каждый проект - это нечто большее, чем просто возведение здания. Главная задача состоит в создании функциональной, эстетически привлекательной и долговечной жилой среды, в реализации проектов, формирующих новую ценность и новый стандарт жизни в городском пространстве.

Под обновленным названием «SR Development» намерена продолжать деятельность, опираясь на прежние ценности, неизменную ответственность и расширенное девелоперское видение.