Вступило в силу Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Вступило в силу Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA), подписанное между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) 9 июля 2025 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.

Отмечается, что Соглашение направлено на укрепление экономического сотрудничества, а также либерализацию и упрощение торговли между двумя странами.

Документ был подписан в рамках рабочего визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в ОАЭ. Церемония подписания прошла в ходе встречи главы государства с Президентом ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед Аль Зейюди.

Согласно информации, вступление в силу Соглашения, направленного на экономическую диверсификацию и повышение благосостояния в рамках стратегического сотрудничества с ОАЭ, является важным этапом в развитии двусторонних отношений. Документ формирует значимый фундамент для устойчивого экономического развития, основанного на знаниях и инновациях и отвечающего современным вызовам.

CEPA состоит из 18 глав и приложений к ним. По соглашению, расширяется доступ на рынки товаров и услуг. Документ предусматривает отмену таможенных пошлин более чем по 90% товарных позиций во взаимной торговле сторон.

Наряду с этим упрощаются таможенные процедуры, смягчаются требования в области санитарных и фитосанитарных мер, а также вводятся прозрачные правила определения происхождения товаров.

Документ также предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса и расширение совместной деятельности в различных секторах экономики. Это будет способствовать диверсификации, совместному экономическому росту и повышению благосостояния в рамках стратегического партнерства двух стран.

Подчеркивается, что соглашение открывает новые возможности для углубления торгово-инвестиционного сотрудничества, повышения устойчивости цепочек поставок, расширения взаимодействия в сфере цифровой экономики, а также формирования более благоприятной и прозрачной среды для бизнеса.