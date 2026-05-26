SOCAR и China Offshore Oil Engineering Company обсуждили возможное сотрудничество по месторождению «Абшерон» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Обсуждено возможное сотрудничество между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и China Offshore Oil Engineering Company (COOEC) по месторождению «Абшерон», сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Обсуждения состоялись в ходе встречи вице-президента SOCAR Бабека Гусейнова с заместителем генерального директора COOEC Ван Вэем.

В ходе встречи были рассмотрены потенциальные возможности партнерства между двумя компаниями и подчеркнута важность расширения связей. В частности, стороны обсудили возможные направления сотрудничества в рамках проекта полномасштабной разработки месторождения «Абшерон».

Гостям была предоставлена подробная информация о стратегических целях SOCAR, реализуемых компанией энергетических проектах на суше и на море, а также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что месторождение «Абшерон» расположено на шельфе Каспийского моря примерно в 100 км к юго-востоку от Баку и в 25 км к северо-востоку от месторождения "Шахдениз". Площадь структуры составляет около 270 квадратных километров, а запасы газа оцениваются в 350–400 миллиардов кубометров.

Добыча на «Абшероне» началась в июле 2023 года в рамках этапа ранней разработки под операторством JOCAP с использованием одной глубоководной скважины.

SOCAR, TotalEnergies и XRG согласовали концепцию второго этапа разработки месторождения, который предусматривает подводную добычу с последующей транспортировкой на берег. Скважины будут буриться на глубине около 500 метров, а их общая длина превысит 7 тысяч метров, что сделает их одними из самых глубоких в Каспийском море.

На пике второй этап разработки может обеспечить добычу до 12,7 миллиона кубометров газа в сутки (около 4,5 миллиарда кубометров в год) и 37 тысяч баррелей конденсата в сутки. Начало добычи ожидается в конце 2028 или начале 2029 года.