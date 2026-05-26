Moody’s присвоило рейтинг Ba2 планируемому выпуску долларовых облигаций Bank of Georgia

БАКУ/Trend/ - Moody’s Ratings присвоило рейтинг Ba2 в иностранной валюте планируемому выпуску необеспеченных старших облигаций в долларах США Bank of Georgia, сообщает Trend.

Прогноз по рейтингу остается негативным.

Согласно Moody’s, предлагаемые облигации будут иметь равный статус с другими необеспеченными и несубординированными обязательствами банка.

В агентстве отметили, что рейтинг Ba2 отражает самостоятельный кредитный профиль банка, включая высокую прибыльность, поддерживаемую устойчивыми позициями на внутреннем рынке и хорошим уровнем капитализации.

В то же время Moody’s указало на повышенные риски активов, связанные со значительным объемом кредитования в иностранной валюте и быстрым ростом кредитного портфеля. Агентство также обратило внимание на высокий уровень долларизации депозитов и зависимость от средств нерезидентов, что ограничивает профиль фондирования банка, хотя эти риски частично компенсируются высокой ликвидностью.

Moody’s добавило, что рейтинг не предусматривает дополнительной поддержки со стороны государства, несмотря на системную значимость банка, поскольку скорректированный кредитный профиль Bank of Georgia соответствует суверенному рейтингу Грузии.

Негативный прогноз по планируемому выпуску облигаций отражает негативный прогноз по суверенному рейтингу Грузии, а также по долгосрочным депозитным рейтингам и рейтингам необеспеченных обязательств банка в национальной валюте.