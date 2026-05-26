Обсуждено расширение сотрудничества в ряде сфер между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО)

Политика Материалы 26 мая 2026 21:40 (UTC +04:00)
Фото: МИД Азербайджана
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром во время своего рабочего визита в Нью-Йорк.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обсудили текущее состояние и будущие перспективы стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, подчеркнув высокий уровень политического диалога и братских связей между двумя странами.

Состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, транспортной, оборонной, гуманитарной и других областях, а также по вопросам региональной и международной безопасности.

