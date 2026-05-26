90-летнее наследие Азербайджанской государственной филармонии в классическом искусстве (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - ​​В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках юбилейного цикла концертов "90-летнее наследие" состоялась великолепная концертная программа с участием солистов Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

В этот вечер оркестром руководил главный дирижёр, заслуженный артист Фуад Ибрагимов. Концертная программа была насыщена произведениями выдающихся представителей мировой классической музыки.

В начале вечера прозвучал Концерт си-бемоль мажор для тромбона с оркестром Николая Римского-Корсакова. Солистом трёхчастного произведения выступил тромбонист Немят Танрывердиев.

Затем виолончелист, заслуженный артист Эйюб Алиев представил публике произведение Давида Поппера "Тарантелла" соль мажор, op.33.

В концертной программе также прозвучала "Легенда" op.17 Генрика Венявского в исполнении скрипачки Хадиджи Гаджилы. Первая часть знаменитого Концерта ми минор для скрипки с оркестром op.64 Феликс Мендельсон была представлена при участии флейтиста, заслуженного артиста Ниджата Салманова.

Во второй части вечера скрипач Кянан Мамедзаде мастерски исполнил произведение Камиля Сен-Санса "Интродукция и Рондо-каприччиозо" ля минор, op.28.

Произведение азербайджанского композитора Муса Мирзоев "Поэма-ноктюрн" в исполнении трубача Наджафа Велиева было тепло встречено слушателями.

Концерт завершился первой частью Концерта ре мажор для скрипки с оркестром op.35 Эриха Вольфганга Корнгольда. Солисткой произведения выступила скрипачка Заррин Алиева.

Этот концерт, отличавшийся высоким профессионализмом и богатой музыкальной программой, подарил слушателям незабываемый музыкальный вечер.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!