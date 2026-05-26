При поддержке PASHA Bank азербайджанская молодежь делает первый шаг к участию в чемпионате мира Microsoft

23 мая 2026 года при партнерстве PASHA Bank стартовал хакатон - первый этап отбора на чемпионат мира Microsoft.

Конкурс представляет собой международный экзаменационный формат, оценивающий цифровую грамотность, знания и навыки в сфере информационных технологий. Мероприятие, организованное Baku Design Academy, ежегодно объединяет более 400 участников из более чем 30 стран. Престижный мировой чемпионат в этом году пройдет 27 июля в Калифорнии. Впервые азербайджанская молодежь начала борьбу за право представить страну на глобальном уровне.

Из более чем 200 заявок были отобраны 50 участников, 20 из них получат право перейти на следующий этап — международный сертификационный экзамен. Три финалиста, успешно сдавшие экзамен, отправятся в Калифорнию и будут соревноваться на мировой арене с представителями 30 стран.

Выступая в рамках хакатона, директор департамента маркетинга PASHA Bank Гюнель Мавлиярова отметила особую значимость подобных мероприятий для развития молодого поколения.

«Участие в международных программах помогает расширять как знания, так и профессиональный опыт. Подобные инициативы создают новые возможности для развития и формирования современного взгляда на будущее. Мир стремительно меняется, и важно уметь адаптироваться к этим изменениям, чему и способствует участие в таких программах», — отметила Г. Мавлиярова.

Отметим, что каждый этап процесса дает участникам не только опыт соревнования, но и возможность получить официальный международный сертификат Microsoft Excel, а также присоединиться к глобальной профессиональной сети.

При поддержке PASHA Bank проект реализуется Baku Design Academy совместно с Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Центром инновационного развития ASAN, а также в партнерстве с Certiport/Pearson и Microsoft.

PASHA Bank на постоянной основе поддерживает инициативы, направленные на развитие молодежи, повышение цифровых знаний и навыков, а также расширение возможностей доступа к международным платформам. Банк рассматривает развитие человеческого капитала как одно из ключевых направлений устойчивого развития и вносит вклад в проекты, ориентированные на инновации, технологии и современные профессиональные навыки молодежи.