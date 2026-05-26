В Азербайджане будут расширены возможности инвестирования

Экономика 26 мая 2026 20:19 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в целях расширения возможностей инвестирования будет рассмотрен вопрос создания новых инвестиционных фондов, ориентированных на частных инвесторов.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в «Государственной программе по расширению финансовой инклюзивности на 2027–2030 годы», утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно Государственной программе, предусматривается развитие возможностей инвестирования путем создания специальных инвестиционных инструментов. В данном направлении с привлечением к процессу инвестиционных компаний будут оценены возможности создания инвестиционных фондов. В документе отмечается, что в рамках реализации данной меры планируется определить правовую базу. В качестве основного органа, ответственного за исполнение инициативы, указан Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно Государственной программе, период реализации данной меры охватывает 2027–2030 годы. В качестве ожидаемого результата предусматривается начало деятельности как минимум одного инвестиционного фонда, ориентированного на частных инвесторов.

