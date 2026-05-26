«JetBlue» столкнулась с риском банкротства

Экономика Материалы 26 мая 2026 18:46 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - После приостановки деятельности «Spirit Airlines» финансовое положение лоукостеров в США снова оказалось на повестке дня.

Как сообщает Trend, риск того, что компания «JetBlue» до 2027 года обратится за защитой от банкротства, оценивается выше 75 процентов. В качестве основных факторов риска указываются долговая нагрузка компании, приближающаяся к 9 миллиардам долларов, имеющие место в последние годы убытки и растущее финансовое давление.

Несмотря на это, руководство «JetBlue» заявляет, что не планирует подавать заявление о банкротстве в 2026 году. Компания утверждает, что обладает достаточной ликвидностью и возможностями доступа к дополнительному капиталу.

