Александер Ван дер Беллен направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 26 мая 2026 21:33 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ
Айсель Мамедли
БАКУ /Trend/ - Федеральный Президент Австрийской Республики Александер Ван дер Беллен направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Примите мои самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики.

Между Азербайджаном и Австрией сложились прекрасные двусторонние отношения. По мере того как перспективы устойчивого мира и безопасности между Азербайджаном и Арменией на благо народов обеих стран становятся все более реальными, возможности для дальнейшего сотрудничества будут продолжать расширяться.

В многостороннем контексте позвольте выразить благодарность за поддержку азербайджанской стороной кандидатуры Австрии в члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

Пользуясь случаем, передаю наилучшие пожелания благополучия Вам и Вашей семье, а также мирного и счастливого будущего народу Азербайджана".

