Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил около 200 тысяч пассажиров в период проведения WUF13

В период проведения 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) в Баку Международный аэропорт Гейдар Алиев успешно обеспечил бесперебойное и скоординированное управление операционной деятельностью в условиях высокого пассажиропотока.

В период с 15 по 24 мая аэропорт обслужил в общей сложности 194 793 пассажира. Из них более 100 тысяч составили прибывающие пассажиры, около 94 тысяч — вылетающие.

С учётом прибытия в Баку международных делегаций, официальных лиц и участников форума в рамках WUF13 в Международный аэропорт Гейдар Алиев был введён усиленный режим работы по направлениям операционной координации, пассажирского сервиса и транспортной связанности.

В целях обеспечения комфортного, безопасного и бесперебойного передвижения пассажиров были организованы специальные транспортные маршруты, задействованы дополнительные механизмы поддержки, а также внедрены оперативные сервисные решения.Одновременно были приняты превентивные меры, направленные на эффективное управление пассажиропотоком внутри терминала и повышение оперативности обслуживания.

Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает деятельность по обеспечению высокой операционной устойчивости в период проведения международных мероприятий, поддержанию высокого уровня удовлетворённости пассажиров и предоставлению безопасного путешествия в соответствии с международными стандартами обслуживания.