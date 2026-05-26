Президент Болгарии поздравила Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Республики Болгария Илияна Йотова направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Прошу принять мои поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю благодарность за искреннее гостеприимство, оказанное мне и моей делегации во время 13-й сессии Всемирного форума городов, проходившей в Баку. У нас остались очень приятные впечатления от сессии, в которой приняли участие более 10 мэров болгарских муниципалитетов, а также представители высших учебных заведений Болгарии. В то же время подчеркиваю удовлетворение второй за три месяца двусторонней встречей с Вами. Это является свидетельством интенсивного политического диалога между нашими странами на самом высоком уровне.

Полностью разделяю Ваше мнение о том, что позитивная политическая динамика в наших отношениях должна перерасти в полезные для обеих сторон практические результаты и проекты. Считаю, что реализация договоренностей, достигнутых в ходе наших переговоров о сотрудничестве в энергетической сфере, увеличение поставок азербайджанского природного газа болгарским компаниям, а также обсуждаемый потенциал второго энергетического коридора для транспортировки «зеленой энергии» по суше между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией являются необходимыми инвестициями в сегодняшнем мире, сотрясаемом конфликтами и нестабильностью. Интенсификация партнерских отношений в сфере промышленных зон и технологических парков, а также расширение связей между нашими народами в области образования и культуры также являются важными приоритетными направлениями для Болгарии.

Для меня было бы честью принять Вас в качестве нашего гостя в Болгарии, совместно открыть в городе Велико-Тырново «Парк Шуша» как яркий символ наших дружественных отношений.

С надеждой на возможность приветствовать Ваше превосходительство в Болгарии, желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, а также дальнейших успехов в Вашей высшей государственной деятельности".