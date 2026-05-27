Главы МИД Азербайджана и Кыргызстана рассмотрели двустороннюю повестку дня

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе своего рабочего визита в Нью-Йорк провел встречу с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями по ключевым аспектам азербайджано-кыргызской повестки дня, включая выполнение соглашений, достигнутых на самом высоком уровне, расширение торговых и инвестиционных связей, а также укрепление сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.

Азербайджан по-прежнему привержен углублению тесного партнерства с Кыргызстаном и продвижению общих целей регионального развития и сотрудничества.