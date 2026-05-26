Развитие инфраструктуры остается ключевым фактором роста инвестиционной привлекательности Sea Breeze - Эмин Агаларов

БАКУ/ Trend/ - Развитие инфраструктуры является одним из основных факторов, обеспечивающих долгосрочную ценность недвижимости и инвестиционную привлекательность проекта Sea Breeze. Идея развития побережья как масштабного курортного пространства возникла задолго до начала реализации проекта.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Agalarov Development и основатель города-курорта Sea Breeze Эмин Агаларов в ходе сессии «Новая география инвестиций».

Он отметил, что одним из главных преимуществ Sea Breeze является постоянное расширение инфраструктуры вокруг уже введенных в эксплуатацию объектов.

«Человек, который приобрел недвижимость здесь десять лет назад, сегодня получил доступ к совершенно другому уровню инфраструктуры. Тот, кто покупает недвижимость сейчас, через несколько лет также увидит значительное развитие окружающей среды», – сказал предприниматель.

По словам основателя проекта, на территории продолжается создание новых общественных пространств и сервисов. Планируется дальнейшее привлечение международных гостиничных операторов, развитие ресторанного направления, расширение социальной инфраструктуры, включая образовательные и медицинские объекты.

Э.Агаларов подчеркнул, что развитие инфраструктуры напрямую влияет на капитализацию недвижимости и формирует дополнительную ценность для владельцев.