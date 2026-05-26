Иран осудил нарушение режима прекращения огня со стороны США

БАКУ/ Trend/ - Министерство иностранных дел Ирана решительно осуждает нарушение режима прекращения огня от 8 апреля в соответствии с Уставом ООН.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

Согласно заявлению, вся ответственность за атаки против Ирана возлагается на американскую сторону.

«Безусловно, Иран не оставит без ответа ни одну атаку и не проявит никаких колебаний в вопросах собственной обороны», — отмечается в документе.

В заявлении указано, что за последние 48 часов США открыто нарушили режим прекращения огня на территории южной провинции Ирана Хормозган, несмотря на то, что в настоящее время при посредничестве Пакистана продолжаются дипломатические процессы.

Добавим, что в связи с отсутствием конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали воздушные атаки на Иран, а Иран, в свою очередь, с того же дня начал обстрел Израиля и объектов США в регионе с использованием ракет и БПЛА. При посредничестве Пакистана 7 апреля сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. 11 апреля на переговорах, прошедших в Исламабаде между США и Ираном, соглашение достигнуто не было.