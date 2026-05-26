Президент Ильхам Алиев утвердил Государственную программу по расширению финансовой инклюзивности на 2027–2030 годы

БАКУ /Trend/ - Утверждена Государственная программа по расширению финансовой инклюзивности в Азербайджанской Республике на 2027–2030 годы.

Как сообщает Trend, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, во исполнение Распоряжения Президента Азербайджанской Республики «Об утверждении «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы» от 22 июля 2022 года номер 3378, постановляю:

1. Утвердить «Государственную программу по расширению финансовой инклюзивности в Азербайджанской Республике на 2027-2030 годы» (далее – Государственная программа).

2. Рекомендовать Центральному банку Азербайджанской Республики:

2.1. Осуществлять координацию и контроль за исполнением мер, предусмотренных Государственной программой;

2.2. Раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о работе, проводимой в связи с реализацией Государственной программы, в том числе о состоянии исполнения мер, предусмотренных в Государственной программе;

2.3. Решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

3. Мониторинг и оценку реализации мер, предусмотренных в Государственной программе, осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации по заказу Центрального банка Азербайджанской Республики.

4. Министерству финансов Азербайджанской Республики совместно с Центральным банком Азербайджанской Республики принять необходимые меры для предусмотрения в прогнозах государственного бюджета на 2027–2030 годы средств, требуемых для реализации мер, финансирование которых предусмотрено Государственной программой за счет средств государственного бюджета", - говорится в документе.