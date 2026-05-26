Участники проекта для жертв мин начали получать доход от продаж продукции - Хафиз Сафиханов

БАКУ /Trend/ - Участники проекта для жертв мин начали получать доход от продаж продукции.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин» Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта.

"Некоторые бенефициары, получившие поддержку в рамках проекта «Создание экономических возможностей для жертв мин – Фаза 3», уже начали получать доход от продажи произведенной ими продукции.

Проект, реализуемый при финансовой поддержке правительства Кореи, был направлен на социально-экономическую интеграцию жертв мин, расширение возможностей трудоустройства и развитие малого предпринимательства.

Все бенефициары проекта — лица, пострадавшие от взрывов мин. Проведенный мониторинг показал, что они успешно продолжают свою бизнес-деятельность, и некоторые участники уже получают финансовый доход от реализации продукции", - сказал председатель.

Он отметил, что 56 членов семей пострадавших от мин также считаются прямыми бенефициарами данного проекта:

"27 человек, продающих оборудование, закупленное для жертв мин, также являются лицами, воспользовавшимися этим проектом.

Все бенефициары - гражданские лица, пострадавшие от взрывов мин. Среди прямых бенефициаров проекта - трое членов семей погибших, четверо пострадавших в результате взрывов во время операций по разминированию и один сотрудник полиции. Их возраст — от 20 до 64 лет", - добавил он.