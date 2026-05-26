"Песня ангелов" над Баку: вечер, где музыка стала эмоцией (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - ​​ В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках юбилейного концертного цикла "90-летнее наследие" состоялась очередная концертная программа с участием Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением дирижёра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева, сообщает Trend Life.

Этот торжественный музыкальный вечер, посвящённый 90-летнему юбилею Филармонии, основанной в 1936 году, подарил ценителям искусства насыщенную и незабываемую программу. Концерт открылся увертюрой к опере А. Вивальди "Олимпиада". Это произведение впервые прозвучало в Баку и было встречено слушателями с большим интересом и продолжительными аплодисментами. Затем прозвучало знаменитое произведение Л. Боккерини "Марш в Мадриде", передавшее утончённость и колорит европейской музыки XVIII века, создав в концертном зале особую атмосферу.

В программе также впервые в Баку было представлено произведение современного композитора А. Веселовского "Песня ангелов II". Глубокое эмоциональное содержание и тонкий музыкальный язык произведения подарили слушателям незабываемые впечатления.

Одним из особых моментов вечера стало исполнение части "Gloria" из Мессы си-бемоль мажор Й. Гайдна. В исполнении произведения принял участие хор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета (хормейстер - Севиль Гаджиева). Затем прозвучал знаменитый хоровой номер "Hallelujah" из оратории Г.Ф. Генделя "Мессия", считающейся одним из шедевров мирового музыкального наследия. Величественное исполнение произведения создало в зале особое чувство воодушевления и праздничного настроения.

Музыкальный вечер завершился Серенадой ми мажор для струнного оркестра, op.22 А. Дворжака. Являясь одним из ярчайших образцов романтического стиля, это произведение в изящном и блестящем исполнении стало великолепным финалом концерта.

Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева, прошедшая славный 90-летний творческий путь, и сегодня успешно продолжает свою важную миссию по сохранению национальных музыкальных традиций и популяризации шедевров мировой музыкальной культуры.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!