Выступление Президента Ильхама Алиева является новой дорожной картой для аграрного сектора - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Мнения, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым на совещании, посвященном сельскому хозяйству, оцениваются как важные месседжи с точки зрения развития регионов, продовольственной безопасности и будущей стратегии сельского хозяйства в Азербайджане.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

По его словам, одним из главных моментов выступления стал вопрос оттока населения из сел в города. «Глава государства, отметив, что это негативная тенденция, сказал, что нужно сделать так, чтобы начался процесс возвращения не из сел в города, а из городов в села. Было отмечено, что реализованы крупные проекты в сфере газификации, электро-, водоснабжения, строительства дорог, школ и больниц, однако вызывает обеспокоенность застой, наблюдаемый в сельском хозяйстве в последние годы. Из слов главы государства становится ясно, что на новом этапе основное внимание будет сосредоточено на повышении продуктивности сельского хозяйства, снижении импортозависимости и превращении сельского хозяйства в более прибыльную отрасль», - сказал он.

Политолог отметил, что еще одним ключевым моментом выступления стал вопрос продовольственной безопасности: «На фоне войн, логистических проблем, энергетического кризиса и климатических изменений в мире государство считает увеличение внутреннего производства стратегическим вопросом. Озвученные цифры показывают, что, хотя Азербайджан полностью обеспечивает себя по некоторым видам продукции, зависимость от импорта сохраняется, особенно по пшенице, растительному и сливочному маслу, а также по некоторым видам мясной продукции".

А. Гараев также подчеркнул, что выступление продемонстрировало возрастающую важность технологий и современного управления в сельском хозяйстве: «Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность проведения электронного анализа почв, использования искусственного интеллекта и спутниковых технологий. Этот подход показывает намерение правительства перевести сельское хозяйство с традиционных методов на цифровую и инновационную модель. Особое внимание привлекают и мысли, высказанные по поводу водоснабжения. Строительство новых водохранилищ, восстановление водной инфраструктуры в Карабахе и Восточном Зангезуре, реконструкция Ширванского и Карабахского каналов являются одними из главных факторов для будущего развития сельского хозяйства. Согласно планам, обнародованным главой государства, в ближайшие годы сотни тысяч гектаров земель могут быть обеспечены современными ирригационными системами, что приведет к серьезному росту урожайности».

Политолог отметил, что в выступлении также была особо подчеркнута роль частного сектора: «Глава государства призвал как местных, так и иностранных инвесторов вкладывать капитал в сельское хозяйство и заявил, что государство продолжит применять механизмы льготного кредитования, субсидирования и другие меры поддержки в этой сфере. По приблизительным подсчетам, для реализации предусмотренных по линии государства мер в рамках программы потребуется более 2 миллиардов манатов, а доля частного сектора превысит 3 миллиарда манатов. Это свидетельствует о том, что в ближайшие годы сельское хозяйство станет одним из основных экономических приоритетов Азербайджана. Выступление главы государства дает основания говорить о том, что развитие сельского хозяйства рассматривается с точки зрения развития регионов, занятости, продовольственной безопасности. Главной же целью новой Государственной программы станет повышение продуктивности в сельском хозяйстве, сокращение импорта и повышение привлекательности жизни в регионах», — сказал он.