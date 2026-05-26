Sea Breeze рассматривается как долгосрочный проект развития побережья - Эмин Агаларов

БАКУ/ Trend/ - Проект Sea Breeze продолжает развиваться как долгосрочная инициатива, ориентированная на создание современной курортной и городской среды.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Agalarov Development и основатель города-курорта Sea Breeze Эмин Агаларов в ходе сессии «Новая география инвестиций».

По его словам, потенциал развития азербайджанского побережья остается значительным, а реализация проекта рассчитана на долгосрочную перспективу.

Э.Агаларов отметил, что сегодня продолжается активная строительная фаза проекта, предусматривающая дальнейшее расширение территории и инфраструктуры.

Он также подчеркнул значение туристического направления и выразил уверенность в сохранении интереса со стороны туристов.

По словам предпринимателя, Азербайджан остается привлекательным направлением благодаря уровню сервиса и гостеприимству.

Основатель Sea Breeze поблагодарил партнеров проекта, отметив вклад финансовых институтов в реализацию масштабных строительных инициатив.

Он подчеркнул, что дальнейшее развитие Sea Breeze предполагает последовательное расширение возможностей для проживания, отдыха и привлечения инвестиций.