Лейла Алиева ознакомилась в Лянкяране с фермерским хозяйством «Зеленый чай» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках поездки в Лянкяран побывала в фермерском хозяйстве «Зеленый чай», расположенном в поселке Истису.

Как сообщает Trend, Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью хозяйства, выращиваемыми здесь сортами чая и производимой продукцией. Отмечалось, что хозяйство имеет важное значение с точки зрения сохранения традиционной чайной культуры Лянкярана, развития местного производства и продвижения экологического сельского хозяйства.

Лейла Алиева вместе с работниками чайной плантации приняла участие в сборе чая, тепло побеседовала с ними, поинтересовалась их повседневной работой и деятельностью хозяйства. В ходе встречи были сделаны памятные фотографии.

Владелец фермерского хозяйства Араз Ягубов сообщил, что созданное в 2006 году хозяйство охватывает свыше 100 гектаров земли. На 55 гектарах из них разбиты чайные плантации. Подчеркивалось, что экологическое сельское хозяйство способствует охране окружающей среды, развитию местного производства и увеличению занятости в регионе, особо отмечался потенциал хозяйства как объекта агротуризма.