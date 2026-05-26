Король Малайзии поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Король Малайзии Султан Ибрагим направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Передаю Вашему превосходительству и уважаемому азербайджанскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю знаменательного праздника – 108-й годовщины независимости Вашей страны.

В этом году исполняется 33 года установления дипломатических отношений между Малайзией и Азербайджаном. Рад развитию наших двусторонних отношений и уверен, что этот дух сотрудничества всегда будет способствовать благополучию наших народов. Малайзия еще раз подтверждает свою приверженность дальнейшему укреплению и развитию наших двусторонних отношений.

Ваше превосходительство, прошу принять мои пожелания Вам крепкого здоровья и благополучия, гражданам Азербайджана – мира и процветания".